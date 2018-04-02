Малкин заработал удаление до конца матча и вступил в конфликт с Кузнецовым

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин досрочно завершил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

На 59-й минуте матча Малкин сначала вступил в конфликт с форвардом «столичных» Ти Джеем Оши, за что был наказан малым штрафом за грубость. Уже оказавшись на скамейке для штрафников, Малкин продолжил бурно выражать своё недовольство, за что был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча. Отправляясь со скамейки штрафников в раздевалку, Малкин вступил в перепалку с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. По итогам инцидента уроженцу Магнитогорска было выписано 14 минут штрафа.

Видео момента между Малкиным и Оши можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Видео момента, в котором Малкин ругается на Кузнецова, можно посмотреть в «твиттере» журналиста Faizal Khamisa.