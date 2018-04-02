«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин очков не набрал

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» принимал на домашнем льду «Вашингтон Кэпиталз» и потерпел поражение — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши, Дмитрий Орлов и Том Уилсон. Голкипер «Вашингтона» Филипп Грубауэр отразил 36 бросков из 37. На счету российского нападающего Евгения Кузнецова результативная передача. Александр Овечкин нанёс 4 броска в створ и заработал показатель полезности «+1». Единственной шайба в составе хозяев на счету Патрика Хёрнквиста.

Игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей при показателе полезности «-1» и заработал удаление до конца матча.