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«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин очков не набрал

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин очков не набрал
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» принимал на домашнем льду «Вашингтон Кэпиталз» и потерпел поражение — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши, Дмитрий Орлов и Том Уилсон. Голкипер «Вашингтона» Филипп Грубауэр отразил 36 бросков из 37. На счету российского нападающего Евгения Кузнецова результативная передача. Александр Овечкин нанёс 4 броска в створ и заработал показатель полезности «+1». Единственной шайба в составе хозяев на счету Патрика Хёрнквиста.

Игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей при показателе полезности «-1» и заработал удаление до конца матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2018, понедельник. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Оши (Бураковски, Карлсон) – 06:25 (5x5), 0:2 – Орлов (Кузнецов) – 33:46 (5x5), 0:3 – Уилсон (Нисканен) – 40:23 (5x5), 1:3 – Хёрнквист (Малкин, Хагелин) – 56:15 (5x5)
Малкин заработал удаление до конца матча и вступил в конфликт с Кузнецовым
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