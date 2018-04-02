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«Анахайм» в овертайме победил «Колорадо», Джон Гибсон получил травму

«Анахайм» в овертайме победил «Колорадо», Джон Гибсон получил травму
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм Дакс» на домашней площадке принимал «Колорадо Эвеланш» и одержал победу со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме записал на свой счёт Ондржей Каше. Самым результативным игроком в составе «уток» стал форвард Эндрю Кольяно, набравший 2 (1+1) очка. Также в составе «Анахайма» голами отметились Адам Хенрик и Райан Кеслер. Нападающий «лавин» Тайсон Джост оформил дубль.

Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон был вынужден покинуть лёд после первого периода из-за травмы.

Российские игроки «Колорадо» Никита Задоров и Наиль Якупов результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2018, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 3
1:1, 0:2, 2:0, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Керфут – 01:16 (5x5), 1:1 – Кольяно (Сильверберг) – 06:08 (5x5), 1:2 – Джост (Ландеског, Маккиннон) – 21:04 (5x4), 1:3 – Джост (Керфут) – 32:10 (5x5), 2:3 – Хенрик (Перри, Монтур) – 47:43 (5x5), 3:3 – Кеслер (Кольяно, Сильверберг) – 49:19 (5x5), 4:3 – Каше (Гецлаф) – 61:34 (3x3)
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