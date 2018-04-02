Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, забросивший две шайбы во встрече с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).



Второй звездой стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, забивший победный гол в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:1).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, записавший в свой актив 3 (2+1) балла в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1).

Русская машина не ломается. Овечкин — 1000 матчей в НХЛ! Первый в истории «Вашингтона». Седьмой среди россиян. Но это пока.