Худобин — о четырёх пропущенных шайбах: из таких матчей нужно выносить позитив

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин подвёл итоги проигранной встречи с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ). Россиянин отразил 20 из 24 бросков по воротам.



«Из таких матчей надо всегда выносить какой-то позитив. Все-таки нам удалось набрать очко. Ребята все отлично сделали… Однако проигрывать неприятно, что тут еще сказать», — приводит слова Худобина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.