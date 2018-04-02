Худобин — о четырёх пропущенных шайбах: из таких матчей нужно выносить позитив

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин подвёл итоги проигранной встречи с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ). Россиянин отразил 20 из 24 бросков по воротам.
«Из таких матчей надо всегда выносить какой-то позитив. Все-таки нам удалось набрать очко. Ребята все отлично сделали… Однако проигрывать неприятно, что тут еще сказать», — приводит слова Худобина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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