Коваленко: долги «Адмирала» не закрыты, в зоне риска — «Торпедо» и «Сочи»

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с задолженностями в клубах лиги.



«Продолжается работа по взысканию задолженности по зарплате и выходных пособий бывшим игрокам и тренеру ХК «Адмирал», ранее профсоюзом была подана жалоба в прокуратуру Советского района Владивостока. Прокуратурой проведена проверка, однако мы считаем её не полной, поэтому нами подана жалоба в вышестоящую прокуратуру. Напомним, что „Адмирал“ выполнил свои обещания наполовину: с действующими игроками рассчитался, с бывшими вопрос по-прежнему открыт. В частности с тем же Блумом.



Также, по нашей информации, в зоне риска ещё два клуба. В ХК «Сочи» по состоянию на конец прошедшей недели имелась задолженность по зарплате за период с января, однако обращений в адрес профсоюза от игроков не поступало. Без таких обращений судебные дела мы не инициируем, но внимательно следим за ситуацией. Как это было недавно в нижегородском «Торпедо», где обязательства руководства в рабочем порядке пусть и медленно, но закрываются — по январь включительно. Для нас главное обеспечение выплат для игроков», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.