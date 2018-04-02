Итоги дня для россиян в НХЛ: 14 штрафных минут Малкина, «-2» у Кучерова

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно пять матчей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин приблизился в таблице бомбардиров к Никите Кучерову, а форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 78-е очко за сезон, что стало для него рекордом.

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Минуты Кучеров (н)



Сергачёв (з)



Якупов (н)



Задоров (з)



Щербак (н)



Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Орлов (з)



Малкин (н) «Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй»



«Колорадо»



«Колорадо»



«Монреаль»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Питтсбург» 0



0



0



0



0



0



0+1



1+0



0+1 -2



0



+1



0



0



+1



+2



+1



-1 0



0



0



4



0



2



0



0



14 2



0



2



2



1



4



6



1



6 0



1



0



5



3



4



0



1



0 21.47



19.00



08.06



21.18



11.27



22.47



20.50



20.06



20.22