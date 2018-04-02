Итоги дня для россиян в НХЛ: 14 штрафных минут Малкина, «-2» у Кучерова

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно пять матчей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин приблизился в таблице бомбардиров к Никите Кучерову, а форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 78-е очко за сезон, что стало для него рекордом.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Минуты
|Кучеров (н)
Сергачёв (з)
Якупов (н)
Задоров (з)
Щербак (н)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Малкин (н)
|«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Монреаль»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Питтсбург»
|0
0
0
0
0
0
0+1
1+0
0+1
|-2
0
+1
0
0
+1
+2
+1
-1
|0
0
0
4
0
2
0
0
14
|2
0
2
2
1
4
6
1
6
|0
1
0
5
3
4
0
1
0
|21.47
19.00
08.06
21.18
11.27
22.47
20.50
20.06
20.22
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
Василевский
|«Бостон»
«Тампа»
|20 из 24
21 из 5
|83,3
84,0
|3:4 ОТ
1:4