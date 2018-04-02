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Итоги дня для россиян в НХЛ: 14 штрафных минут Малкина, «-2» у Кучерова

Итоги дня для россиян в НХЛ: 14 штрафных минут Малкина, «-2» у Кучерова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно пять матчей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин приблизился в таблице бомбардиров к Никите Кучерову, а форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 78-е очко за сезон, что стало для него рекордом.

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыМинуты
Кучеров (н)

Сергачёв (з)

Якупов (н)

Задоров (з)

Щербак (н)

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Малкин (н)		«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Монреаль»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Питтсбург»		0

0

0

0

0

0

0+1

1+0

0+1		-2

0

+1

0

0

+1

+2

+1

-1		0

0

0

4

0

2

0

0

14		2

0

2

2

1

4

6

1

6		0

1

0

5

3

4

0

1

0		21.47

19.00

08.06

21.18

11.27

22.47

20.50

20.06

20.22
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Худобин

Василевский		«Бостон»

«Тампа»		20 из 24

21 из 5		83,3

84,0		3:4 ОТ

1:4
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