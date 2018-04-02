Сорокин, Бэйлен, Азеведу и Кравцов — лучшие игроки марта в КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги назвал лучших хоккеистов марта.



Лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы в 9 из 13 матчей, в том числе 5 — на ноль. Все сухие матчи голкипер «армейцев» провёл в плей-офф (3 – в серии со «Спартаком», 2 – с «Йокеритом»). Сорокин отразил 95,18% бросков при коэффициенте надёжности 1,14.



Лучшим защитником признан Ник Бэйлен («Трактор»), в 14 матчах одержавший вместе с командой девять побед и набравший в них 8 (3+5) очков при показателе полезности "+11".



Лучшим нападающим признан Джастин Азеведу («Ак Барс»), в 12 матчах одержавший вместе с командой 9 побед и набравший 17 (6+11) очков при показателе полезности "+6". Из шести голов нападающего казанского клуба пять стали победными и были забиты в плей-офф.



Лучшим новичком признан нападающий Виталий Кравцов («Трактор»), в 14 матчах одержавший вместе с командой 9 побед и набравший в них 12 (7+5) очков при показателе полезности "+1".

ЦСКА выйдет вперёд в серии со СКА, а «Трактор» вернёт интригу на Востоке Чего ждать от третьих матчей серий плей-офф КХЛ.