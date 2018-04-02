Форвард СКА Прохоркин из-за травмы больше не сыграет в серии с ЦСКА

Нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин помещён в список травмированных до 12 апреля, информирует пресс-служба лиги. Таким образом, форвард пропустит оставшиеся матчи серии плей-офф финала Западной конференции с ЦСКА.



В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 24-летний Прохоркин принял участие в четырёх матчах «армейского» клуба, записав на свой счёт 2 (1+1) очка при показателе полезности "+1" и четырёх минутах штрафного времени.

ЦСКА выйдет вперёд в серии со СКА, а «Трактор» вернёт интригу на Востоке Чего ждать от третьих матчей серий плей-офф КХЛ.

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