Источник: нападающий Павел Варфоломеев перейдёт в «Авангард»

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», нападающий ханты-мансийской «Югры» Павел Варфоломеев продолжит карьеру в омском «Авангарде». Напомним, «Югра» и «Лада» в следующем сезоне не будут выступать в Континентальной хоккейной лиге.



22-летний хоккеист в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51 матче, записав в свой актив 25 (13+12) очков при показателе полезности "-16" и 30 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ Варфоломеев сыграл 141 встречу, набрав 59 (32+27) баллов.

Узаконенное мародёрство. Кого заберут из «Лады» и «Югры» Они точно не покинут КХЛ со своими командами.

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