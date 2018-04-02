Тренер «Бостона» — о падении Карло: большая опухоль, пока у него всё печально

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал травму защитника Брэндона Карло, полученную во встрече с «Флоридой Пантерз».



«Там большая опухоль. Я не знаю, сколько времени ему понадобится на восстановление и что с ним будут делать сегодня. Но думаю, что вскоре ситуация прояснится. Карло не поехал с нами на выезд. И я не уверен, что ответы на все вопросы мы получим сегодня. Нам всем было очень неприятно, когда его увозили на носилках. Ничего хорошего в этом нет. Но мы надеемся, что не всё так плохо, как кажется. Хотя пока для него всё складывается печально. Его любят в команде, он приносит много пользы. Это тяжёлый удар», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

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