Григорьев: при Скудре «Торпедо» пять лет в плей-офф, он держит игроков в тонусе

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев поделился мнением о работе тренерского штаба Петериса Скудры.



«В сезоне выглядели неплохо, заняли пятое место в Западной конференции, старались выкладываться в каждой игре. В плей-офф, увы, не смогли преодолеть первый раунд. Где-то не хватило мастерства, хладнокровия на завершающей стадии атак. Все матчи с «Локомотивом» прошли в упорной борьбе, соперник оказался чуть удачливее. В «Торпедо» все бились от первой и до последней секунды.



Выход «Торпедо» в плей-офф — это заслуга не только игроков, но и тренерского штаба. В том числе и главного тренера — Петериса Скудры. Он создаёт жёсткую дисциплину, всегда держит в тонусе, стимулирует игроков быть максимально сконцентрированными и настроенными на победу в каждом матче. Это приносит свои плоды, и результат налицо — при нём команда на протяжении всех пяти лет является участником плей-офф. Хочется также сказать большое спасибо нашим болельщикам, чья поддержка чувствовалась по ходу всего сезона», — сказал Григорьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.