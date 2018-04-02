Кэссиди: Нэшу наложили 40 швов, сейчас ему тяжело даже шлем надеть

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился подробностями о травме нападающего Райлли Нэша. Игроку попала шайба в лицо после броска партнёра.



«Нэшу наложили 40 с лишним швов на ухо, вокруг него и в области шеи. Ему сейчас плохо. Надеюсь, что всё ограничится швами, никаких других повреждений у него не найдут. Сейчас ему тяжело даже шлем надеть. Возможно, ему станет лучше, и он присоединится к нам во время поездки», — приводит слова главного тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» Sportsnet.