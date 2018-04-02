Анкипанс: Индрашис остался в рижском «Динамо» из-за уважения клуба к болельщикам

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги сезона и рассказал, почему клуб не отпустил форварда Микса Индрашиса в другой клуб.



«Мы очень хорошо начали сезон. Возможно, несколько подряд поражений после удачного старта нас подкосили, мы попали в психологическую яму, из которой вовремя не сумели выйти. Наша команда ещё с прошлых лет психологически нестабильна. Нам не хватило уверенности в своих силах. Понимаем, что сезон не пошёл так, как хотели болельщики. В итоге мы решили, что будем работать на своё будущее. В этом сезоне очень много молодых игроков заиграли в «Динамо», причём ребята сами заработали себе место в составе. Надеемся, что эта молодёжь, а также уверенность в своих силах позволит нам выправить сложившуюся ситуацию.



Почему Индрашис остался? Правда в том, что звонили очень многие клубы и интересовались Индрашисом. В конце концов решили, что мы не можем так поступить с нашими болельщиками – отпустить лучшего игрока «Динамо». Таким образом, Индрашис остался из-за двух моментов: лидерские качества и уважение к болельщикам», — цитирует Анкипанса официальный сайт КХЛ.