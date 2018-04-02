Новым президентом «Северстали» стал Вадим Германов

Новым президентом череповецкой «Северстали» стал Вадим Германов, информирует официальный «твиттер» клуба. Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ЧерМК будет руководить наблюдательным советом клуба. Он сменил на этом посту Александра Кряталова.



Напомним, «Северсталь» в нынешнем сезоне впервые за пять лет сумела пробиться в плей-офф, где уступила в первом раунде петербургскому СКА (0-4). Клуб сохранил свою прописку в Континентальной хоккейной лиге, хотя на старте сезона считался претендентом на вылет.

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