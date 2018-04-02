Горди Дуайер продлил контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании нового контракта на один сезон с главным тренером Горди Дуайером. В сезоне-2017/18 «Динамо» под руководство Дуайера не сумело выйти в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.



«Строительство коллектива начинается с главного тренера, и это правильно. Мы очень хотели подписать соглашение с Горди Дуайером как можно раньше, чтобы спокойно приступить к формированию состава. Безусловно, у нас были и другие кандидатуры помимо Горди, но именно он был для нас в приоритете. Проанализировав итоги прошлого сезона, пришли к выводу, что тренерский штаб сделал всё или почти всё возможное, чтобы команда выполнила поставленные перед ней задачи. Где-то получалось, где-то нет, но работа была проделана очень серьёзная, и не хотелось бы потерять её результаты, утратить то хорошее, что было найдено», — прокомментировал новый контракт с тренером генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец.