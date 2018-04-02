Марченко: в рекордном матче с «Йокеритом» сложнее всего было массажистам

Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко поделился впечатлениями от матча с «Йокеритом» (1:2 ОТ), который стал самым продолжительным в истории лиги (142 минуты).



«В перерывах между овертаймами мы сидели в раздевалке, старались сохранить позитивный настрой. Кто-то восстанавливался, прибегая к помощи массажистов. Другие перекусывали, восполняя тем самым потраченные силы. Андронов сказал, что самыми уставшими были массажисты? Им действительно пришлось нелегко. Нужно было «встряхнуть» ребят и приготовить много энергетических напитков.



Когда матч длится дольше привычного, на лёд выходишь уже на автомате. Стараешься действовать проще, выводить шайбу из своей зоны через бортик. В овертайме мы помогали друг другу и всем звеном возвращались к своим воротам. Тренеры также говорили нам играть проще, отрабатывать в обороне и использовать свои моменты. Были установки – держать шайбу в чужой зоне и стараться поймать соперника на пересменке», — цитирует Марченко официальный сайт ХК ЦСКА.

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