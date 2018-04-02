«Ак Барс» отправился в Челябинск, Иржи Секач — в составе

Сегодня, 2 апреля, «Ак Барс» отправился в Челябинск, где им предстоит провести третий и четвёртый матчи с «Трактором» в финале Кубка Гагарина в Восточной конференции, информирует официальный сайт клуба. Вместе с казанской командой отправился и чешский нападающий Иржи Секач, находящийся в списке травмированных. Секач получил травму в последнем матче серии с «Металлургом» и пропустил первые два матча противостояния с «Трактором».

Полный состав:

Вратари: Эмиль Гарипов, Артур Мисбахов и Александр Шарыченков;

Защитники: Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Роман Манухов, Андрей Марков, Дамир Мусин, Атте Охтамаа, Михаил Сидоров, Василий Токранов и Альберт Яруллин;

Нападающие: Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Станислав Галиев, Антон Глинкин, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Ярослав Косов, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Алексей Потапов, Александр Свитов, Иржи Секач и Владимир Ткачёв.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».