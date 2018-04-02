Маршан оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой в голову Макдональда

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой в голову защитника «Филадельфии Флайерз» Эндрю Макдональда, информирует официальный «твиттер» департамента по безопасности игроков. Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу «Флайерз».

Штраф, наложенный на Маршана, является максимальным в соответствии с коллективным соглашением. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам лиги.

Посмотреть видео момента можно в официальном «твиттере» журналиста Пита Блэкберна.