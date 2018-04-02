Генменеджер «Баффало»: мы категорически не согласны с решением НХЛ по Хартнеллу

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги по форварду «Нэшвилл Предаторз» Скотту Хартнеллу, который нанёс тяжёлую травму российскому защитнику Виктору Антипину. Хартнелл избежал дисквалификации, а Антипин завершил сезон из-за сотрясения мозга.
«Мы категорически не согласны с решением департамента по безопасности игроков, но уже ничего нельзя сделать. «Баффало» крайне разочаровано травмой Виктора, сейчас нашей главной проблемой является состояние его здоровья. Мы сильно переживаем за него», — цитирует Боттерилла Buffalo News.
Видео момента также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Вчера, 1 апреля, стало известно, что у Антипина диагностировано сотрясение мозга, перелом носа, рваные раны на лице и повреждение зубов.