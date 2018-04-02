Телегин не вошёл в состав ЦСКА на третий матч со СКА в финале Запада

ЦСКА назвал состав на третий матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Счёт в серии 1-1. Игру пропустит нападающий Иван Телегин, получивший травму во втором матче серии. Телегина в составе «армейцев» заменил Джефф Плэтт. Дебютирует в нынешнем плей-офф Константин Окулов, заменивший в составе Павла Карнаухова. В последний раз Окулов принимал участие в игре 23 января 2018 года. По-прежнему команде Игоря Никитина не могут помочь её лидеры Максим Шалунов и Сергей Шумаков.

Сорокин (Юханссон);

Киселевич – Робинсон, Ничушкин – Андронов – Петров;

Нестеров – Марченко, Григоренко – Попов – Капризов;

Пашнин – Науменков, Любимов – Скотт – Плэтт;

Сергеев, Кузьменко – Светлаков – Окулов; Попугаев.

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