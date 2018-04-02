Мэтт Дюшейн не примет участия в чемпионате мира 2018 года в Дании

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн не примет участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует TSN. Отмечается, что хоккеисту было сделано приглашение со стороны Федерации хоккея Канады, на которое Дюшейн ответил отказом. В составе сборной Канады хоккеист дважды становился чемпионом мира и ещё один раз серебряным призёром.

В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист забросил 24 шайбы и сделал 30 передач в 78 матчах регулярного сезона.

Другой лидер «сенаторов» Марк Стоун, скорее всего, также пропустит мировое первенство. 25-летний нападающий досрочно завершил сезон НХЛ из-за травмы нижней части тела и не станет рисковать своим здоровьем, если не будет готов на сто процентов.

Защитник «Оттавы» Тома Шабо, набравший 22 (7+15) очков в 59 играх, сообщил о желании принять участие в чемпионате мира в Дании.