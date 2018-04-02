Нападающий «Баффало» О'Райлли сыграет за сборную Канады на ЧМ-2018

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Райан О'Райлли сыграет за сборную Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Пьер Лебрюн.

В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист забросил 22 шайбы и сделал 35 результативных передач в 77 матчах. В составе сборной Канады игрок четырежды принимал участие в мировых первенствах, стал чемпионом мира в 2015 и 2016 годах, а также серебряным призёром-2017. Также О'Райлли выиграл Кубок мира-2016.

На чемпионатах мира нападающий сыграл 45 матчей, забросил 13 шайб и отдал 22 передачи. На чемпионате мира-2017 он вошёл в тройку лучших игроков канадской сборной.

В сезоне-2015/16 принимал участие в Матче всех звёзд НХЛ.