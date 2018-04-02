ЦСКА — СКА: команды обменялись тремя шайбами за три минуты

Завершён первый период матча ЦСКА и СКА в третьей игре финала Кубка Гагарина в Западной конференции. Гости ведут со счётом 2:1. В их составе отличились Патрик Торесен и Ярно Коскиранта, единственная шайба в составе хозяев на счету Кирилла Петрова. Три шайбы были заброшены в течение трёх минут.

Подопечные Олега Знарка перебросали команду Игоря Никитина со счётом 18-12. По вбрасываниям и силовым приёмам лучше были хозяева — 8-5 и 6-5 соответственно. Штрафное время оказалось равным — 2-2.

Видео гола Коскиранты можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.