Гол Патрика Херсли засчитан после просмотра на предмет положения вне игры

Защитник СКА Патрик Херсли удвоил преимущество своей команды в третьем матче серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции (3:1, идёт второй период). Шведский хоккеист впервые отличился в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он прервал 10-матчевую безголевую серию.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин брал просмотр на предмет положения вне игры, по итогам которого лайнсмены матча, Глеб Лазарев и Евгений Юдин, подтвердили взятие ворот. Таким образом, хозяева потеряли право на использование тайм-аута.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.