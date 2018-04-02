Главный арбитр КХЛ объяснил, почему был засчитан гол Кирилла Петрова

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал гол нападающего ЦСКА Кирилла Петрова в первом периоде третьего матча серии со СКА. Главный тренер СКА Олег Знарок брал просмотр на предмет блокировки вратаря, по итогам которого один из главных арбитров матча, Роман Гофман, подтвердил взятие ворот.

«Арбитры воспользовались всеми возможными камерами, определяли, было ли воздействие Андронова на Коскинена. После изучения всех видеоматериалов пришли к выводу, что воздействия Андронова нет, он находится под воздействием перед тем, как шайбу забивает Петров. Хороший показательный момент.

Мы никого не душим, мы добрейшие люди, очень милые и позитивные, просто бываем очень серьёзными. Тяжёлое решение, но, убедившись, что всё сделано в пределах правил, арбитры засчитали гол», — сказал Анисимов в эфире «Матч ТВ».

Видео гола Петрова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.