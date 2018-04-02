Статистика второго периода игры ЦСКА — СКА

Закончился второй период третьего матча финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА. Команда Олега Знарка лидирует в счёте — 4:2. Во втором периоде в составе гостей точными бросками сумели отметиться Патрик Херсли и Никита Гусев, шайба хозяев на счету Михаила Григоренко.

Статистика второго периода матча ЦСКА — СКА

Броски: 22 — 17

Броски в створ: 9 — 10

Голы: 1 — 2

Вбрасывания: 9 — 14

Блокированные броски: 4 — 7

Силовые приёмы: 4 — 3

Время в атаке: 04.21 — 02.57

Штраф: 6 — 4.