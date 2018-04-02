Статистика второго периода игры ЦСКА — СКА

Закончился второй период третьего матча финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА. Команда Олега Знарка лидирует в счёте — 4:2. Во втором периоде в составе гостей точными бросками сумели отметиться Патрик Херсли и Никита Гусев, шайба хозяев на счету Михаила Григоренко.
Статистика второго периода матча ЦСКА — СКА
Броски: 22 — 17
Броски в створ: 9 — 10
Голы: 1 — 2
Вбрасывания: 9 — 14
Блокированные броски: 4 — 7
Силовые приёмы: 4 — 3
Время в атаке: 04.21 — 02.57
Штраф: 6 — 4.
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