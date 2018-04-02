Владислав Третьяк будет единственным кандидатом на выборах президента ФХР

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк будет единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации, информирует ТАСС.

Отчётно-выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдёт 12 апреля. Понедельник был последним днем подачи заявок потенциальных кандидатов.

«Я подал заявку на участие в выборах, больше никто этого не сделал, так что буду единственным кандидатом. Меня выдвинули порядка 13-14 региональных федераций, практически все», — сказал Третьяк.

Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выигрывали чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).