Анисимов: Шолохов попал клюшкой сверху по Лукоянову и выбил ему два зуба

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал целый ряд спорных моментов в плей-офф КХЛ, произошедших во вторых матчах серий между СКА и ЦСКА, а также между «Ак Барсом» и «Трактором».

«Момент второго матча в Петербурге с Киселевичем и Тихоновым? Этот момент арбитры не увидели сразу, здесь есть грубость. Сначала может показаться, что воздействие идёт плечом в плечо, но в конечной фазе эпизода идёт воздействие перчаткой в голову Тихонову. Это не удар в голову, а грубость. Очевидное пропущенное нарушение правил. Но арбитр занимал такую позицию, что не видел этого. Он был в полной уверенности, что Киселевич бьёт плечом в плечо. За это надо было давать две минуты, не больше.

Почему Киселевича сначала отправили в штрафной бокс? Лайнсмены, по методике, сначала должны растащить дерущихся, потом уже главный арбитр должен спокойно разобраться, кого удалять.

В моменте с засчитанным голом СКА, когда смотрели нарушение состава, судьи пользовались системой видеогола. В моменте смены ничего страшного не происходит, игроки находятся в разрешённой зоне. Тонкость правила в том, что важно нахождение шести игроков именно в моменте, когда забивается гол, и участвует ли он в игре, как было вчера с голом «Трактора».

Отмена гола из-за нарушения состава у «Трактора» в матче с «Ак Барсом» — хрестоматийный случай. Мы жёстко взялись за это правило с этого года. Игрок, на которого идёт передача, уже участвует в игре. Его партнёр ещё не покинул площадку, а он уже производит бросок. Небольшая методическая помарка лайнсмена заключалась в том, что нужно быть чуть раньше дать свисток. Тогда не было бы вопросов.

Единоборство Шолохова и Лукоянова – очень тяжёлый момент. У Лукоянова сломано два зуба, сегодня этот момент был отправлен в СДК, который ограничился минимальным штрафом. Только на одной камере можно наблюдать, что Шолохов попадает клюшкой сверху», — сказал Анисимов в эфире «Матч ТВ».

Видео моментов можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.