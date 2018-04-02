АХЛ: нападающий Василий Глотов заключил контракт с «Рочестером»

Российский нападающий Василий Глотов заключил пробный контракт новичка с клубом Американской хоккейной лиги «Рочестер Американс», информирует официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Глотов успел поиграть уже в двух лигах: в лиге Восточного побережья — за «Цинцинатти Циклонс», где в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка, в молодёжной лиге Квебека — за «Шавиниган Катарактс» ((43 (29+14) очка в 69 встречах).

Справка «Чемпионата»



Василий Глотов родился 4 сентября 1997 года в Барнауле.



Воспитанник команды «Алтай». С 2014 по 2016 год выступал в МХЛ за «СКА-Серебряные Львы», провёл 95 матчей и набрал 69 (31+38) очков.



В 2016 году задрафтован «Баффало» в седьмом раунде под общим 190-м номером. Второй год выступает в QMJHL, сезон-2016/17 провёл в «Кейп Бретоне», в настоящее время является альтернативным капитаном «Шавинигана». За два года набрал 93 (44+49) очка в 128 матчах.



В сезоне-2017/18 провёл 69 встреч и отметился 43 (29+14) баллами за результативность.



Выбран на драфте 2016 года «Баффало Сэйбрз» в седьмом раунде под общим 190-м номером.