СКА в Москве уверенно победил ЦСКА, счёт в серии стал 2-1

Петербургский СКА оказался сильнее московского ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции, встреча завершилась со счётом 5:2. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Олега Знарка.
Заброшенные шайбы на свой счёт в составе победителей сумели записать Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов, поразивший пустые ворота. В составе хозяев отличились Кирилл Петров и Михаил Григоренко. После шайбы Гусева Ларс Юханссон заменил Илью Сорокина на последнем рубеже ЦСКА.
Четвёртый матч серии состоится послезавтра, 4 апреля, в Москве.
Гол Патрика Херсли засчитан после просмотра на предмет положения вне игры