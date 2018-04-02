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СКА в Москве уверенно победил ЦСКА, счёт в серии стал 2-1

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
СКА в Москве уверенно победил ЦСКА, счёт в серии стал 2-1
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Петербургский СКА оказался сильнее московского ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции, встреча завершилась со счётом 5:2. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Олега Знарка.

Заброшенные шайбы на свой счёт в составе победителей сумели записать Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов, поразивший пустые ворота. В составе хозяев отличились Кирилл Петров и Михаил Григоренко. После шайбы Гусева Ларс Юханссон заменил Илью Сорокина на последнем рубеже ЦСКА.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
02 апреля 2018, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 5
1:2, 1:2, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Торесен (Гавриков, Шипачёв) – 16:04 (5x5), 1:1 – Петров (Андронов, Ничушкин) – 17:58 (5x5), 1:2 – Коскиранта (Барабанов) – 19:06 (5x5), 1:3 – Херсли – 21:16 (5x5), 1:4 – Гусев (Плотников) – 23:37 (5x5), 2:4 – Григоренко (Капризов) – 32:28 (5x5), 2:5 – Барабанов – 57:44 (en)

Четвёртый матч серии состоится послезавтра, 4 апреля, в Москве.

Гол Патрика Херсли засчитан после просмотра на предмет положения вне игры
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