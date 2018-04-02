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Третьяк: у ЦСКА было много необоснованных удалений, они сами виноваты

Третьяк: у ЦСКА было много необоснованных удалений, они сами виноваты
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА (2:5, 1-2 в серии).

«Игра была хорошей и интересной. Правда, в третьем периоде у ЦСКА было много необоснованных удалений. Но в них «армейцы» сами виноваты», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В третьем периоде игроки ЦСКА получили три малых штрафа и один 10-минутный дисциплинарный штраф.

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