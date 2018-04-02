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Михайлов: бескомпромиссная игра, где-то на грани фола, СКА победил заслуженно

Михайлов: бескомпромиссная игра, где-то на грани фола, СКА победил заслуженно
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА (2:5, 1-2 в серии).

«Мнение об игре очень хорошее, она была бескомпромиссной. Где-то на грани фола, где-то кто-то нарушал, это естественно. В завершении атак питерцы были сильнее, чем москвичи. СКА заслуженно победил. Ожидания от четвёртой встречи? Игра покажет», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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