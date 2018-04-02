Знарок: СКА стоит задуматься об игре в большинстве, Ковальчук делает свою работу

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу СКА,

«Тяжёлая игра, хороший соперник. Повезло, забили. Стоит задуматься об игре в большинстве. Ковальчук мало забивает? Он выполняет свою работу, а голы придут», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.