Знарок: СКА стоит задуматься об игре в большинстве, Ковальчук делает свою работу

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу СКА,
«Тяжёлая игра, хороший соперник. Повезло, забили. Стоит задуматься об игре в большинстве. Ковальчук мало забивает? Он выполняет свою работу, а голы придут», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить.