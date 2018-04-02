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Итоги дня в ВХЛ: «СКА-Нева» и «Динамо» СПб — в одном шаге от выхода в финал

Итоги дня в ВХЛ: «СКА-Нева» и «Динамо» СПб — в одном шаге от выхода в финал
Хоккей / ВХЛ

Сегодня, 2 апреля, состоялись третьи матчи полуфинальных серий плей-офф Высшей хоккейной лиги.

«Динамо» СПб в овертайме вырвало победу у «Зауралья» со счётом 3:2 ОТ (3-0 в серии). В составе победителей отличились Александр Кулагин, Даниил Жарков и Виталий Карамнов. В составе хозяев успех праздновали Александр Черников и Денис Цыганов.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
02 апреля 2018, понедельник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
2 : 3
0:0, 1:0, 1:2, 0:1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Черников (Князев) – 21:10 (5x5), 1:1 – Кулагин (Карамнов, Петраков) – 43:40 (5x4), 1:2 – Жарков (Кузнецов) – 48:38 (5x5), 2:2 – Цыганов (Кротиков, Глебов) – 50:25 (5x4), 2:3 – Карамнов (Кузнецов) – 63:59 (5x5)

«СКА-Нева» в гостях в третий раз обыграл «Нефтяник» со счётом 2:0 и повёл в серии — 3-0. По шайбе забросили Магомед Гимбатов и Андрей Алтыбармаякин. Шат-аут оформил Никита Богданов.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
02 апреля 2018, понедельник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
0 : 2
0:0, 0:1, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Гимбатов (Тихонов) – 32:54 (5x5), 0:2 – Алтыбармакян (Валенцов) – 58:52 (en)
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