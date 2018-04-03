Евгений Дадонов забросил 27-ю шайбу в сезоне после отличной комбинации

Нападающий «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов забросил шайбу в матче с «Каролина Харрикейнз» (2:2, идёт третий период). Эта шайба стала для него 27-й в нынешнем сезоне.

За 9 секунд до конца первого периода российский нападающий отличным броском в большинстве завершил отличную комбинацию «Флориды». Ассистентами в этом голе выступили нападающие Винсент Трочек и Александр Барков.

Всего на счету Дадонова стало 61 (27+34) очко в 70 матчах нынешнего чемпионата.

Видео гола Дадонова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Флориды».