Дубли Мэттьюса и Нюландера принесли «Торонто» победу над «Баффало»

Завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке «Эйр Канада-центр» сломила сопротивление «Баффало Сэйбрз», одержав победу со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).

Главными героями встречи стали нападающие хозяев Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс, которые записали на свой счёт по два гола и одной результативной передаче. Также в составе «Торонто» голом отметился Андреас Юнссон.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.