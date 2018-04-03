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Дубли Мэттьюса и Нюландера принесли «Торонто» победу над «Баффало»

Дубли Мэттьюса и Нюландера принесли «Торонто» победу над «Баффало»
Хоккей / НХЛ

Завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке «Эйр Канада-центр» сломила сопротивление «Баффало Сэйбрз», одержав победу со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).

Главными героями встречи стали нападающие хозяев Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс, которые записали на свой счёт по два гола и одной результативной передаче. Также в составе «Торонто» голом отметился Андреас Юнссон.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2018, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5 : 2
1:0, 3:1, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Юнссон (Плеканец, Полак) – 05:44 (5x5), 1:1 – Райнхарт (Ристолайнен, О'Райлли) – 22:27 (5x4), 2:1 – Мэттьюс (Райлли, Юнссон) – 25:01 (5x4), 3:1 – Нюландер (Мэттьюс) – 27:39 (5x5), 4:1 – Нюландер (Хайман) – 30:32 (5x5), 4:2 – Поменвиль (Баптист, Сканделла) – 42:56 (5x4), 5:2 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 46:29 (5x4)
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