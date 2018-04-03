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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Каролину»

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Каролину»
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» сломил сопротивление «Каролина Харрикейнз». Встреча состоялась в Санрайзе в «Би-Би-энд-Ти-центре» и завершилась победой хозяев – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Решающая шайба в матче на счету защитника «Флориды» Алекса Петровича. Ещё по шайбе в активе Евгения Дадонова и Маккензи Уигара. Для российского нападающего эта шайба стала 27-й в нынешнем сезоне. В составе «Каролины» голы на счету Тревора ван Римсдайка и Дерека Райана.

Российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков провёл на льду 15 минут 36 секунд и результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2018, вторник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 2
2:1, 0:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – ван Римсдайк (Макгинн, Уильямс) – 03:47 (5x5), 1:1 – Уигар (Макканн, Мальгин) – 04:03 (5x5), 2:1 – Дадонов (Трочек, Барков) – 19:50 (5x4), 2:2 – Райан (Стемпняк, Дальбек) – 33:48 (5x5), 3:2 – Петрович (Барков, Севьюр) – 52:02 (5x5)
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