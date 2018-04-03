Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Каролину»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» сломил сопротивление «Каролина Харрикейнз». Встреча состоялась в Санрайзе в «Би-Би-энд-Ти-центре» и завершилась победой хозяев – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Решающая шайба в матче на счету защитника «Флориды» Алекса Петровича. Ещё по шайбе в активе Евгения Дадонова и Маккензи Уигара. Для российского нападающего эта шайба стала 27-й в нынешнем сезоне. В составе «Каролины» голы на счету Тревора ван Римсдайка и Дерека Райана.

Российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков провёл на льду 15 минут 36 секунд и результативными действиями не отметился.