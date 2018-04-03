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Дубль Уилера помог «Виннипегу» на выезде обыграть «Оттаву»

Дубль Уилера помог «Виннипегу» на выезде обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» уступил «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Оттаве в «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей – 6:5 (3:1, 2:2, 1:2).

Главным героем в составе «Виннипега» стал американский форвард Блейк Уилер, забросивший две шайбы. По два балла за результативность в составе «лётчиков в активе Кайла Коннора, Эндрю Коппа, Адама Лаури и Марка Шайфли. В составе «Сенаторз» дубли на счету Мэтта Дюшейна и Тома Шабо. Капитан команды Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2018, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
5 : 6
1:3, 2:2, 2:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Копп (Троуба, Лаури) – 02:42 (5x5), 0:2 – Моррисси (Лаури, Копп) – 11:36 (5x5), 0:3 – Уилер (Шайфли, Коннор) – 11:57 (5x5), 1:3 – Шабо (Дюшейн, Карлссон) – 18:26 (5x5), 2:3 – Дюшейн (Карлссон, Хоффман) – 21:28 (5x4), 2:4 – Танев – 26:25 (4x5), 3:4 – Шабо (Уайт, Хоффман) – 31:58 (5x5), 3:5 – Уилер (Шайфли) – 32:46 (5x5), 4:5 – Воланин (Дзингел, Хоффман) – 44:47 (5x5), 4:6 – Перро (Элерс, Майерс) – 54:38 (5x4), 5:6 – Дюшейн (Карлссон, Шабо) – 58:55 (6x3)
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