Дубль Уилера помог «Виннипегу» на выезде обыграть «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» уступил «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Оттаве в «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей – 6:5 (3:1, 2:2, 1:2).



Главным героем в составе «Виннипега» стал американский форвард Блейк Уилер, забросивший две шайбы. По два балла за результативность в составе «лётчиков в активе Кайла Коннора, Эндрю Коппа, Адама Лаури и Марка Шайфли. В составе «Сенаторз» дубли на счету Мэтта Дюшейна и Тома Шабо. Капитан команды Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами.