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Шат-аут Дубника помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»

Шат-аут Дубника помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» переиграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоялся в Сент-Поле в «Эксел Энерджи-центре» и завершился уверенной победой хозяев – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В составе «Миннесоты» дубль оформил форвард Зак Паризе. Голом в пустые ворота отметился шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк. Голкипер Деван Дубник отразил 22 броска по своим воротам и оформил 4 шат-аут в нынешнем сезоне.

Российский форвард «нефтянников» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 32 секунды, нанёс 1 бросок в створ и заработал показатель полезности «-1». «Эдмонтон Ойлерз» потерпел пятое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2018, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Паризе – 03:33 (5x5), 2:0 – Паризе (Бродин, Койву) – 28:24 (5x5), 3:0 – Эрикссон Эк (Койл, Винник) – 59:16 (en)
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