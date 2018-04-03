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«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», у Овечкина одна заброшенная шайба

«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», у Овечкина одна заброшенная шайба
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде оказался сильнее «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 0:1). Для «Сент-Луиса» это поражение стало третьим подряд.

Лучшим игроком встречи стал центральный нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём, на счету которого гол и одна голевая передача. Победная шайба оформил Андре Бураковски. Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом в пустые ворота и показателем полезности «-2», как и Евгений Кузнецов, у которого на счету одна голевая передача. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту 16 секунд, отметился голом и заработал показатель полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2018, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 4
1:0, 1:3, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Тарасенко (Бродзяк, Пьетранджело) – 03:38 (5x5), 1:1 – Бекстрём (Коннолли) – 20:51 (5x5), 1:2 – Чиассон (Ержабек) – 22:39 (5x5), 1:3 – Бураковски (Бекстрём, Орпик) – 27:54 (5x5), 2:3 – Берглунд (Бродзяк, Бортуццо) – 31:38 (5x5), 2:4 – Овечкин (Кузнецов) – 58:29 (en)
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