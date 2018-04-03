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Нападающий «Вашингтона» Бураковски забросил красивую победную шайбу

Нападающий «Вашингтона» Бураковски забросил красивую победную шайбу
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски отметился голом в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:2). Эта шайба стала победной в матче.

В середине второго периода форвард «Вашингтона» принял передачу в средней зоне от Никласа Бекстрёма, красивым финтом переиграл защитника и мощным броском завершил проход.

Всего на счету Андре Бураковски стало 24 очка (11+13) за результативность в 54 матчах регулярного чемпионата.

Видео гола можно также посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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