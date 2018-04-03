Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв от Лайне в гонке снайперов

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде оказался сильнее «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). Для «Сент-Луиса» это поражение стало третьим подряд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота. Шайба стала для него 46-й в сезоне и второй в последних семи матчах.

Овечкин увеличил отрыв в гонке снайперов от форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне (43 гола), который сегодня не сумел отличиться в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:5).

Российскому форварду осталось провести две игры в регулярном чемпионате, у финского хоккеиста есть игра в запасе.

Видео гола Овечкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.