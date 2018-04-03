Овечкин вышел на 1-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота среди россиян

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде оказался сильнее «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). Для «столичных» эта победа стала 10-й в последних 12 играх.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота. Шайба стала для него 46-й в сезоне и второй – в последних семи матчах. Российский форвард в 29-й раз в карьере забросил шайбу в пустые ворота, это лучший показатель в истории лиги среди российских игроков. Благодаря шайбе в ворота «Джетс» Овечкин сумел обогнать Павла Буре, который в аналогичных ситуациях отличился 28 раз. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 56 голов в пустые ворота.

Видео гола Овечкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.