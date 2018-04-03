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Малкин: «Вашингтон» сильно изменился по сравнению с прошлыми сезонами

Малкин: «Вашингтон» сильно изменился по сравнению с прошлыми сезонами
Хоккей / НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о «Вашингтон Кэпиталз».

«Нам немножко не повезло. И голкипер у них здорово сыграл, надо отдать ему должное. «Вашингтон» очень здорово действовал, по системе. Было видно, что они очень хотели победить. Конечно, победи мы, то приблизились бы к первому месту в дивизионе. На кону стояло практически четыре очка. И для нас это обидное поражение.

У них сильно изменилась тактика. Теперь это не клуб, который, как в прошлые годы, забивает по пять-шесть голов, и у них здорово играют нападающие. Они уже стараются действовать больше по системе.

Как мне показалось, «Кэпиталз» отлично работают в нейтральной зоне. Не спешат, перекрывают все свободные зоны, ждут контратаки. И мне кажется, теперь «Вашингтон» как раз сам больше эти контратаки проводит», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

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