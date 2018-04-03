Карандин: Гофман и Оленин тонко понимают хоккей, демонстрируют авторскую работу

Известный арбитр, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал работу арбитров в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, акцентировав внимание на отличной работе лучших судей России Романе Гофмане и Константине Оленине.

«Для меня самое главное, что мы не видим плохих свистков. Например, того, который на 58-й минуте финального матча олимпийского хоккейного турнира между Россией и Германией позволил себе американский судья, придумавший удаление Сергея Калинина. Считаю, что финский напарник американца, удаливший в овертайме немца за не стопроцентный фол на Дацюке, лишь немного компенсировал ужасающий свисток на Калинине.

Так вот в плей-офф КХЛ такой грубой судейской работы мы не видим. Считаю, что ФХР, взяв под контроль развитие судейства и выделив таких опытных кураторов, как Анатолий Баринов, Михаил Карпушин и Александр Поляков, внесла свой вклад, и мы видим определённый прогресс в арбитраже.

Да, у меня есть замечания к некоторым лайнсменам, которые на вбрасываниях по-прежнему немного недорабатывают и не занимают правильную позицию. Но главные судьи в целом держат марку, а работа таких арбитров, как Гофман, Оленин или Раводин, тонко понимающих хоккей, становится авторской. Это очень хорошо, когда мы видим у судьи определённый, узнаваемый стиль.

Резонансные моменты? Если говорить об отменённом голе «Локомотива», то там проблема была исключительно в заградительном стекле, которое на границе со скамейкой для запасных было установлено не под прямым углом. Странно, что с таким дефектом «Арена-2000», одна из лучших в КХЛ, была допущена к официальным матчам. Здесь вопрос не к судьям, а к специальной комиссии по допуску.

Что касается момента с пропущенным нарушением на Маркове, то он был крайне сложным, можно сказать, переходным. Мне всё-таки показалось, что фол на защитнике был, а значит, гол стал некорректным. Впрочем, уже в следующем матче серии была пара пограничных моментов, на трактовку которых Казань вряд ли могла пожаловаться. Так что, повторюсь, в целом линия судейства в плей-офф-2018 достаточно ровная», — цитирует Карандина Russia-Hockey.