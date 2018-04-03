НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Лучшим игроком признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:2).

Второй звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, оформивший дубль во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:5).

Замкнул тройку лучших голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, отразивший 22 броска и отыгравший на ноль во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).