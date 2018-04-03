«Салават Юлаев» официально объявил об уходе Бартулиса и ещё 4 игроков

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» решил не заключать новых контрактов с вратарём Беном Скривенсом, защитниками Оскаром Бартулисом и Максимом Гончаровым и центральными нападающими Михаилом Юньковым и Евгением Коротковым, информирует официальный сайт клуба.

31-летний Скривенс одержал 19 побед в 35 матчах регулярного чемпионата с коэффициентом надёжности 2,29 и процентом отражённых бросков 91,7. Выиграл шесть из 11 матчей плей-офф, пропуская в среднем 2,14 шайбы за игру, и отразил 92,2% бросков.



28-летний Гончаров в 35 матчах «регулярки» набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-4», в 13 играх плей-офф забил один гол при показателе полезности «-1».



32-летний Юньков перешёл в «Салават» во время сезона, провёл за команду 24 матча и забил два гола. В плей-офф набрал 2 (2+0) очка.



30-летний Коротков в 46 матчах «регулярки» набрал 11 (4+7) очков, в 10 играх плей-офф результативными действиями не отметился.

31-летний Бартулис перешёл в уфимский клуб по ходу этого сезона из «Адмирала». За новую команду он сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, сделал одну передачу и заработал показатель полезности «-1». В четырёх матчах плей-офф очков не набрал при показателе полезности «-2».