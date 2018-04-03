Гуськов: «Трактор» играет пассивно, ведя в счёте, что сказывается на результате

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением об игре челябинского «Трактора» в финальной серии Востока с «Ак Барсом». На данный момент подопечные Анвара Гатиятулина уступают в противостоянии со счётом 0-2.

«В плей-офф «Трактор» играет на своей площадке очень хорошо. Ему надо успокоиться после того, как он начинает вести в счёте. Такое впечатление, что ему лучше играть по нулям до дополнительного времени, а потом – до шайбы в овертайме. Как только челябинцы начинают вести в счёте, они играют более пассивно, и это сказывается на конечном результате. Не знаю, что так давит на ребят, но складывается впечатление, что им лучше играть при равном счёте. Тогда они выглядят увереннее», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.