«Йокерит» заключил новый контракт с Джоном Норманом

«Йокерит» заключил контракт с нападающим Джоном Норманом, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано на два года.

27-летний Норман в регулярном сезоне сыграл 50 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 20 результативных передач. В 11 матчах плей-офф-2018 набрал 3 (2+1) очка.

Помимо «Йокерита» шведский хоккеист в КХЛ выступал за «Торпедо». В общей сложности он сыграл в лиге 116 матчей, забросил 19 шайб и сделал 30 передач.

В составе сборной Швеции Норман стал участником чемпионата мира 2016 года и Олимпийских игр — 2018.